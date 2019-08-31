Варшава, 31 августа, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Власти Польши выступают за сохранение ограничительных мер против Российской Федерации. Об этом, как передает Reuters, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Политика санкций (против России) должна продолжаться», — сказал он.

Дуда также добавил, что что Украина должна иметь более тесные отношения с ЕС и НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, ограничительные меры США и ЕС были введены против РФ после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз товаров из стран, поддержавших ограничительные меры против РФ.

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