Деревня Энколово, Ленинградская область, 31 августа, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Представители разных национальностей, проживающих в Ленобласти, — русские и украинцы, марийцы и чуваши, финны-ингерманландцы и вепсы, ижора и водь — собрались сегодня, 31 августа, на фестивале в деревне Энколово Всеволожского района.

Энколово собирает друзей

Фестиваль «Энколово собирает друзей» уже стал для Ленобласти традиционным — мероприятие проходит уже в четвертый раз, однако в этом году праздник отличается от предыдущих. В этот раз фестиваль посвящен здоровому образу жизни, так как 2019 год в Ленобласти объявлен годом ЗОЖ.

Участников фестиваля познакомили с национальными спортивными играми и забавами коренных народов региона, такими как финские городки, метание сапога, перетягивание палки, игра в камешки и другими. Также в Энколово был организован «Малый Кросс Наций» по трассе «Дружба».

"Тема здорового образа жизни органично вписалась в формат мероприятия. В межнациональном забеге, играх активно участвовали и дети, и взрослые, представители национально-культурных объединений и обычные гости фестиваля», — отметили представители Дома дружбы Ленинградской области.

На фестивале прошли национальные мастер-классы по изготовлению кукол, детских игрушек, русской, марийской и чувашской вышивке, плетению браслетов из бисера, изготовлению головных уборов, салфеток, и ростовых цветов. Также жители региона представили свои работы на выставке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. На праздничном концерте в рамках фестиваля выступили фольклорные вокальные и танцевальные коллективы национально-культурных объединений Ленинградской области.

Главным организатором праздника выступил Дом дружбы Ленинградской области, при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, а также комитета по физической культуре и спорту, администрации Всеволожского муниципального района. Дом дружбы Ленинградской области — государственное бюджетное учреждение, которое тесно сотрудничает почти с 40 национально-культурными общественными организациями, реализует более десятка просветительских проектов на территории региона.

Напомним, что на сегодняшний момент на территории Ленинградской области проживают представители 141 национальности, в том числе коренные народы региона — вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и тихвинские карелы.