Великие Луки, Псковская область, 31 августа, 2019, 17:41 — ИА Регнум. В городе Великие Луки Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Электросталь Московской области, который попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошёл днём 30 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

На улице Гражданской в Великих Луках сотрудники ГИБДД оставили Mercedes, принадлежащий жителю Подмосковья, у которого не оказалось полиса обязательного страхования транспортного средства, что является нарушением ч. 1 ст. 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Водитель попытался решить вопрос на месте правонарушения и предложил сотрудникам полиции взятку в размере 2050 рублей, попросив взамен не составлять протокол об административном правонарушении.

«Теперь вместо штрафа за отсутствие страхового полиса в размере 500 рублей, владельца иномарки ждёт суд по уголовному делу по ч. 1 ст. 291.2 «Мелкое взяточничество» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 1 года», — сообщили в УМВД России по Псковской области.