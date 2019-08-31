Луганск, 31 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов и станкового противотанкового гранатомета сёла Калиновка и Нижнее Лозовое. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

«Вооруженные формирования Украины (несмотря на условия достигнутого перемирия) продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников Республики», — отметил Осадчий.

По его словам, район населенного пункта Калиновка был обстрелян из 82-мм минометов, а населенный пункт Нижнее Лозовое — из станкового противотанкового гранатомета.

Осадчий добавил, что в результате инцидентов никто не пострадал.

31 августа в пресс-службе представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что режим перемирия был нарушен украинскими войсками четыре раза за прошедшие сутки.

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