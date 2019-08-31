Москва, 31 августа, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Станцию «Стромынка» на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом 31 августа сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики города.

Mos.ru Проектное решение

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительство идет строго по графику.

«В 2020 году мы достроим станцию, благоустроим территорию — высадим аллею из лип, а для пассажиров ее откроем в 2021 году», — заявил глава Стройкомплекса.

Новая станция БКЛ будет располагаться около входа в парк «Сокольники», и расположится между улицами Сокольнический Вал и Русаковская.

Напомним, будущий облик станции был определен в ходе открытого международного конкурса, победителей среди представленных дизайнерских проектов на конкурс, вошедших в финал, определили жители столицы путем голосования на портале «Активный гражданин». Концепция проекта — лидера голосования — заключается в оформлении платформы разноцветным натуральным камнем красного, белого и серого оттенков.