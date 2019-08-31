Москва, 31 августа, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Руководство Росархива приняло решение о смене директора Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). На протяжении почти 20 лет этот пост занимала профессор Татьяна Михайловна Горяева. За это время РГАЛИ стал важным и заметным участником культурной жизни Российской Федерации.

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Только за последнее время РГАЛИ опубликовал ряд важнейших материалов: от Дневников А. Довженко до многотомного и многострадального описания архивных материалов В. В. Маяковского. В рамках выставки, посвященной О. Э. Мандельштаму в Еврейском музее и Центре толерантности были представлены никогда не выставлявшиеся материалы Н. Я. Мандельштам и Н. И. Харджиева. Летом в РГАЛИ были организованы выставка и конференция, посвященные открытию архива Н. И. Харджиева. Существенную роль сыграл РГАЛИ в подготовке и проведении юбилея А. И. Солженицына.

Поэтому директор РГАЛИ, покидая свой пост, может сказать:

« Я с уверенностью смотрю в будущее РГАЛИ. Выбран правильный путь развития, который преобразил облик архива, поменял идеологию нашей работы, изменил психологию и образ архивиста. И я очень горжусь, что именно наш архив стал зачинателем очень многих важных и общественно значимых акций, сделавших более доступным документальные и художественные памятники отечественной культуры».

Новым директором архива стала Ольга Шашкова.