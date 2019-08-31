Варшава, 31 августа, 2019, 17:27 — ИА Регнум. На границе Украины и Польши нужно построить «общий мемориал примирения». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Я (глава Украины) предложил президенту Дуде возвести … общий мемориал примирения», — заявил украинский лидер.

Напомним, 11 июля 2019 г. президент Польши Анджей Дуда в эфире Polske Radio сообщил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — критическое условие для налаживания отношений между странами.

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