Великобритания, 31 августа, 2019, 17:21 — ИА Регнум. 31 августа на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20 между командами «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось боевой ничьей.

David Dixon Стадион «Сент-Мэрис»

Первый мяч «манкунианцев» на 10-й минуте забил валлийский новичок Даниэль Джеймс мощным ударом в дальнюю «девятку» — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Скотт МакТоминей. В дебюте второй половины 27-летний защитник сборной Дании Янник Вестергорд вернул «святых» в игру, замкнув навес Кевина Дансо с углового — 1:1.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.98 стал Даниэль Джеймс, забивший единственный мяч «красных дьяволов», совершивший 2 отбора и выигравший 1 верховое единоборство. Точность передач футболиста составила 71%.

«Манчестер Юнайтед» с 5-ю баллами временно остался на 4-й позиции. «Саутгемптон», набрав 4 очка, поднялся на 13-е место.

После крупной победы над «Челси» в первом туре АПЛ со счетом 4:0 «МЮ» дважды сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» и «Саутгемптоном» и проиграл «Кристал Пэласу». За последние три матча команда Оле Гуннара Сульшера забила лишь 3 мяча и пропустила 4.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 11/16

Удары в створ 40%/60%

Владение 40%/60%

Фолы 16/5

Оценки WhoScored 6.64/6.76

Стартовые составы на матч:

«Саутгемптон»: Ган, Соареш, Вестергорд, Беднарек, Дансо, Ромеу, Уорд-Прауз, Буфаль, Хейбьерг, Ингс, Адамс.

Запас: МакКарти, Есида, Стивенс, Лонг, Армстронг, Нлундулу, Валери.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Янг, Погба, Перейра, МакТоминей, Мата, Джеймс, Рашфорд.

Запас: Лингард, Ромеро, Рохо, Матич, Чонг, Туанзебе, Гринвуд.

Бригада арбитров: Майк Дин | Даррен Канн | Даниэль Робатан | Саймон Хупер.

Желтые карточки: Дансо — 20, Магуайр — 40, Янг — 90+4, Армстронг — 90+6.

Красные карточки: Дансо — 73.

Забитые мячи: Джеймс 10 — 0:1, Вестергорд 58 — 1:1.