Тамбов, 31 августа, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Одним из хедлайнеров заключительного дня юбилейного тамбовского фестиваля «Чернозём» стал КняZZ.

Марина Каширская ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»

Группа, основанная бывшим участником «Короля и Шута» Андреем Князевым, представила программу «Камнем по голове! 30 лет группе «Король и Шут».

Также в заключительный день «Чернозёма» на главной сцене выступили группы «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», BrainStorm и «Мумий Тролль».