Продавщица объяснила, почему Путин подошел к ней во второй раз
Москва, 31 августа, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Продавщица мороженого Екатерина Сафронова в эфире телеканала НТВ объяснила, как получилось, что именно она продает угощение президенту Российской Федерации Владимиру Путину на двух авиасалонах МАКС подряд.
По ее словам, занимающаяся организацией торговли и питания компания, в которой она работает, уже не первый год ведет деятельность на авиасалоне.
«Вот так совпало (Путин покупал лакомство на двух авиасалонах МАКС)», — сказала продавщица.
При этом Сафронова добавила, что она является менеджером по организации торговли на МАКСе, а «не простой продавщицей мороженого».
Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент РФ Владимир Путин угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в подмосковном Жуковском, где состоялась церемония открытия Международного авиакосмического салона. Для президента Турции Путин купил сливочное, а для себя российский лидер выбрал сливочное и шоколадное в стаканчике.
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