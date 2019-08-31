Великий Новгород, 31 августа, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Новгородский областной суд 30 августа рассмотрел иск кандидата в депутаты Государственной думы РФ по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134 Нины Останиной (КПРФ) к кандидату от «Единой России» Юрию Бобрышеву. Как сообщили ИА REGNUM в суде, Останина требовала отменить регистрацию Бобрышева в качестве кандидата.

Sudrf.ru Новгородский областной суд

По её мнению, Бобрышев, занимающий государственную должность заместителя председателя правительства Новгородской области, «в нарушение положений федерального законодательства о выборах, регулярно использует преимущества своего должностного положения в ходе проведения предвыборной агитации».

Суд пришёл к выводу, что исковое заявление Останиной не подлежит удовлетворению. Решение Новгородского областного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее областной суд отказался снимать с выборов кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Игнатова — иск об этом направил в суд кандидат от «Коммунистов России» Дмитрий Перевязкин, который усмотрел нарушение авторских прав в агитационных видеороликах Игнатова.

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Напомним, дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ от Новгородской области по округу №134 состоятся в единый день голосования 8 сентября. В выборах участвуют девять кандидатов: Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).