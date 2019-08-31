Тамбов, 31 августа, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В третий день юбилейного фестиваля «Чернозём» в Тамбове выступила группа «Порнофильмы» с программой «10 лет. На бис!».

Марина Каширская ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»

Коллектив участвует в «Чернозёме» уже второй раз: группа уже выходила на фестивальную сцену в 2018 году. На юбилейный, пятый по счёту «Чернозём» группа привезла юбилейную программу, посвящённую своему десятилетию, а также исполнила новую песню «Это пройдёт».

«Порнофильмы» и фронтмен Владимир Котляров оказались самыми отзывчивыми участниками фестиваля, побив все рекорды по продолжительности автограф-сессии. Музыканты не уехали с поля, пока очередь из поклонников, желающих получить автограф или фото на память, не иссякла полностью.