Москва, 31 августа, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Российский предприниматель, Игорь Рыбаков, чье состояние Forbes оценивает в 1,3 миллиарда долларов, записал свой первый музыкальный альбом «Уходило лето». Подборка песен написанных в стиле Trip-hop (определяемый критиками как музыка «усталой души») посвящена любимой жене Кате.

Pavel.bykov.expert Игорь Рыбаков

В альбоме пять композиций — «Идем со мной», «Держись», «Я здесь не один», «Одна дорога на двоих», «Уходило лето». В записи принимали участие дети и церковный хор. Игорь Рыбаков отметил в сети при презентации первой композиции, что уже выразил супруге свою любовь «словами, стихами, действиями». Но так как осталось «много недосказанного», обратился к песенному творчеству. Остается ждать, чем богатый влюбленный человек может еще удивить публику.