Москва, 31 августа, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Основной корпус ледового дворца «Кристалл» в московских «Лужниках» может быть сдан в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом 31 августа сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики города.

Stroi.mos.ru Ледовый дворец «Кристалл»

Строительство нового здания спорткомплекса площадью 24,5 тыс. кв. метров ведется на месте старого дворца.

«Там закончены основные монолитные работы, ведется облицовка здания. Мы надеемся, что до конца года основной корпус и все ограждающие конструкции будут построены, и мы уже приступим к отделочным работам», — отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проект нового комплекса предполагает строительство двух полноценных ледовых арен, СПА-зоны, включающей 25-метровый бассейн, фитнес-клуб и несколько многофункциональных залов.

Напомним, спортивный кластер «Лужники» является самым крупным спортивным объектом в России и мире, который ежегодно смогут посещать порядка 5 млн человек. В кластер будут входить более 80 сооружений.