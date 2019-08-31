Ко Дню города в Москве введут в эксплуатацию около 30 строительных объектов
Москва, 31 августа, 2019, 16:27 — ИА Регнум. В Москве ко Дню города введут в эксплуатацию около 30 строительных объектов. Об этом 31 августа сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики города.
По славам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, практика ввода различных объектов к празднованию Дня города является традиционной.
«Это и социальные объекты, и дороги, в том числе эстакады, путепроводы и тоннели, и спортивные объекты», — отметил заммэра.
Хуснуллин подчеркнул, что в завершающую стадию вступили строительные работы городской площади в «Москва-Сити», которую планируется открыть в ближайшие две недели.
Напомним, в субботу, 31 августа, в Москве после двухлетней реконструкции состоялось открытие контактного Детского зоопарка, концепция которого предполагает ведение досуговой и образовательной деятельности по международным стандартам функционирования данного типа учреждений.