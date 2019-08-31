Москва, 31 августа, 2019, 16:27 — ИА Регнум. В Москве ко Дню города введут в эксплуатацию около 30 строительных объектов. Об этом 31 августа сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики города.

Дарья Антонова ИА REGNUM День города. Москва

По славам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, практика ввода различных объектов к празднованию Дня города является традиционной.

«Это и социальные объекты, и дороги, в том числе эстакады, путепроводы и тоннели, и спортивные объекты», — отметил заммэра.

Хуснуллин подчеркнул, что в завершающую стадию вступили строительные работы городской площади в «Москва-Сити», которую планируется открыть в ближайшие две недели.

Напомним, в субботу, 31 августа, в Москве после двухлетней реконструкции состоялось открытие контактного Детского зоопарка, концепция которого предполагает ведение досуговой и образовательной деятельности по международным стандартам функционирования данного типа учреждений.