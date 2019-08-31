Москва, 31 августа, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие Детского зоопарка после капитальной реконструкции. Об этом 31 августа сообщает Агенство «Москва».

Mos.ru В детском зоопарке

Работы по обновлению учреждения культуры, которое является структурным подразделением Московского зоопарка, длились более двух лет.

По словам градоначальника, зоопарк обрел «второе рождение», так как его преобразовали в контактный зоопарк, а его площадь стала в два раза больше.

«Это совсем уже другое пространство, другое качество, соответствует всем международным стандартам», — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, это вторая реконструкция Детского зоопарка, первая проводилась в 1998 году. Концепция обновленного зоопарка предполагает создание современной досугово-рекреационной зоны и образовательного центра. Кроме этого, учреждение будет реализовывать экскурсионные и инклюзивные программы.