Прага, 31 августа, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Руководство района Прага-6 под предлогом недопущения повторного осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установила вокруг памятника строительные леса и накрыла памятник брезентом.

Karel Hájek Иван Степанович Конев в Праге, 1945 год

Посольство Российской Федерации в Чехии назвало такие действия районных властей «повторным осквернением памяти бойцов Красной армии, сражавшихся с нацистами за свободу Чехословакии и павших в бою». На заявления российского посольства власти Чехии неизменно отвечают, что памятник находится в распоряжении властей района, и государство не имеет права вмешиваться.

В пятницу 30 августа политический активист Ииржи Черногорски сорвал брезент с памятника, но к концу дня его возвратили. В ночь с 30 на 31 августа двое молодых людей снова пытались снять брезент, но были задержаны полицией.

Глава района Прага-6 Онджей Шрамек, недавно говоривший, что нашёл двух покупателей на памятник, обратился в полицию в связи с поступающими в его адрес угрозами физической расправы. Ему предоставлена полицейская охрана. Об этом сообщает издание prague-express.cz.

Как сообщалось ранее, 21 августа, в годовщину ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, памятник Коневу был осквернён неизвестными лицами. Его облили краской, и нанесли оскорбительные надписи. Глава района Прага-6 заявил тогда, что памятник обливают краской слишком часто, и на его очистку у районной администрации нет средств, поэтому памятник останется осквернённым. Позже памятник был очищен гражданскими активистами.