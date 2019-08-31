Волгоград, 31 августа, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели годовалого ребёнка от укусов собаки проводят следователи в Волгоградской области. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ (СКР).

Пасть

Трагедия произошла сегодня днём в Нехаевском районе. По предварительной информации, ребёнок, проживавший с матерью и со старшими братьями и сёстрами, гулял во дворе частного домовладения.

Самостоятельно ребёнок зашёл на соседний участок, где на привязи сидела собака, и подошёл к животному. Собака накинулась на ребёнка.

Мать ребёнка, которая была в это время на кухне, услышала его крики и кинулась на помощь. Женщине удалось отбить малыша, после чего она вызвала скорую помощь. Спасти ребёнка не удалось, он скончался по дороге в больницу.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится доследственная проверка по факту гибели ребёнка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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