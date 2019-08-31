Казань, 31 августа, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» разгромил футболистов казанской команды «Рубин» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

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Игра, прошедшая на поле казанского стадиона «Центральный», закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились полузащитник Ибрагим Цаллагов, открывший счет на 22-й минуте игры, защитник Фёдор Кудряшов, удвоивший счет на 52-й минуте и армянский нападающий «Сочи» Александр Карапетян, забивший свой гол уже в скомпенсированное время матча.

Отметим, по итогам встречи «Сочи» с 6 очками занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» имеет активе 10 очков и находится на десятой строчке.