Москва, 31 августа, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Группа участников акции протеста в центре Москвы вступила в бытовой конфликт с бабушкой, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участница акции протеста несистемной оппозиции

Пожилая женщина сделала замечание участникам «прогулки» несистемной оппозиции, вышедшим на проезжую часть дороги.

«Начинаются уже скандалы. Бабушка сделала замечание молодым людям, чтобы они ходили по пешеходной части. Молодая девушка кричит на бабушку: «Нам здесь жить, а не вам». Другая начала очень громко хлопать в ладоши, визжать, орать, на что бабушка ответила: «Совсем больная», — рассказал корреспондент ИА REGNUM.

Также бабушку возмутил лозунг «Это наш город».

«С чего это — их город? Это и мой город, я здесь живу», — цитирует журналист слова прохожей.

Добавим, что акция протеста переместилась от Манежной площади по Моховой к Воздвиженке, и далее движется в сторону Нового Арбата.