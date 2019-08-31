Ташкент, 31 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды соотечественникам и иностранным гражданам в честь 28-летия независимости, сообщили 31 августа в пресс-службе главы государства.

President.uz Шавкат Мирзиёев

Глава республики поименно перечислил и поздравил награжденных, присутствовавших на церемонии, назвав их добросовестными людьми с высоким чувством долга. Мирзиеёв выразил им признательность за самоотверженный труд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении посла России в республики Владимира Тюрденева орденом «Трудовой славы».

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