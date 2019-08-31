Улан-Удэ, 31 августа, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Улан-Удэ 31 августа торжественно открыли новое детское отделение городской поликлиники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, оно рассчитано на 24 тысячи детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Мать Бурятия

«Ранее отделение специализированной амбулаторной помощи детям располагалось на первом этаже жилого дома в помещении площадью 107 кв. м. В узких коридорах не хватало места для размещения достаточного количества пеленальных столов, скамеек для пациентов, полноценной вентиляции и дневного стационара для детей», — сообщили в пресс-службе.

Площадь нового здания составляет 740 квадратов, а на его капитальный ремонт было выделено почти 21 млн рублей. Здесь также установили современное оборудование на сумму 14 млн.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, присутствовавший на открытии, заявил о повышении доступности качественного медицинского обслуживания в республике благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

"Мы работаем по всем направлениям, чтобы улучшить доступность поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики. Мы повышаем обеспеченность новым оборудованием наших больниц, поликлиник», — отметил он.

По его словам, республика также развивает направления, которых раньше в республике не было, к примеру, центр ядерной медицины. Параллельно продолжается работа по подготовке и переквалификации специалистов, которым предстоит работать на новом оборудовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года было одобрено выделение Бурятии «единой дальневосточной субсидии» в размере 6 млрд рублей в рамках плана социального развития центров экономического роста. На эти деньги в республике запланировано строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, спортплощадок и стадионов, объектов в сфере здравоохранения, ЖКХ и так далее.

Подробнее: Бурятия получит 6 млрд рублей в рамках дальневосточной субсидии

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