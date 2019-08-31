Москва, 31 августа, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым пообещал ему обязательно приехать в регион, сообщатся 31 августа на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно , — сказал глава государства. — Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами».

Российский лидер также напомнил Кадырову, в каком состоянии была Чечня определенное количество лет назад.

В свою очередь Кадыров заявил, что президент России приезжал в республику, когда там были «серьёзные проблемы», и благодаря Путину в Чечне «сегодня совсем другая жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа 2019 года исполнилось 20 лет, когда Владимир Путин приехал в Ботлихский район Дагестана, где разворачивались вооруженные столкновения военнослужащих, силовиков и народных ополченцев с бандой международных террористов. 27 августа 1999 года в солдатской палатке в селе Ботлих нынешний президент России поднял бокал и произнес речь, которую в Дагестане вспоминают по сей день.

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