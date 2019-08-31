Москва, 31 августа, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило план развития государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека». Документ размещен на портале кабинета министров.

Vladimir Tokarev Российская государственная библиотека

В частности, план определяет нормативно-правовое регулирование работы НЭБ, систему отбора и энциклопедической систематизация знаний из книжных, архивных, музейных и вузовских фондов.

Национальная электронная библиотека предоставляет свободный доступ граждан ко всем изданиям и научным работам, издаваемым в стране и хранящимся в фондах российских библиотек.