Санкт-Петербург, 31 августа, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Режиссер, депутат Госдумы и уже бывший кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко объявил себя «политическим трупом».

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Бортко

Утром 31 августа он подал в Горизбирком заявление о снятии с выборов, в котором говорится, что он не согласен «с организацией избирательных участков по выборам губернатора Санкт-Петербурга вне пределов города», связанных, по его мнению, «с явными конституционными нарушениями».

Накануне заявление о выходе из губернаторской гонки Бортко сделал в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» во время теледебатов со своими соперниками на выборах: врио губернатора Александром Бегловым и депутатами ЗакСа Надеждой Тихоновой («Справедливая Россия») и Михаилом Амосовым («Гражданская платформа»). Выборы Бортко назвал фальсификацией с предрешенным результатом, подчеркнув, что не хочет «играть в эти игры» и предстать «дураком».

На пресс-конференции 31 августа Бортко заявил журналистам, что его политическая карьера закончена. Бортко также допустил, что ему придется сдать депутатский мандат.

«Со мной всё закончено. Я политический труп. Я в последний раз выступаю как политическое лицо», — цитирует режиссера издание «Закс.ру». Бортко еще раз подчеркнул, что не обсуждал свое решение с руководством КПРФ.

Бортко также утверждал, пишет Znak.com, что не был «договорным» кандидатом для Смольного, так как ему не ставили «никаких категорических условий». «Просто принесли подписи (для прохождения муниципального фильтра)», — заявил режиссер.

Напомним, чтобы баллотироваться в губернаторы Петербурга, необходимо сдать в Горизбирком подписи 10% депутатов городских муниципалитетов, которые практически полностью контролируются «Единой Россией». Соперники врио губернатора Александра Беглова не скрывали, что подписи им предоставили в Смольном.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. Фамилия Бортко будет вычеркиваться из уже напечатанных избирательных бюллетеней вручную, сообщили в Горизбиркоме.