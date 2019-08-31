Москва, 31 августа, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» вырвал победу у московской команды «Спартак» в матче восьмого тура молодежного футбольного первенства России.

Александр Дайнека. Вратарь. 1934 г

Игра прошла на четвертом поле московской академии «Спартак» и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостевой команды.

Матч получился особо драматичным для игроков «Спартака», так как уже до 24-й минуты встречи гости смогли забить им три мяча. Отличились защитник Данила Хотулёв (6-я минута) и полузащитники Вадим Симутенков (15-я) и Максим Бачинский (24-я).

После этого футболисты «Спартака» смогли отыграться усилиями нападающего Святослава Кожедуба (37-я) и полузащитников Степана Оганесяна (43-я) и Максима Калачевского (57-я).

Однако в итоге футбольная удача повернулась спиной к футболистам «Спартака» и последнее слово осталось за зенитовцами, которые выиграли после гола полузащитника Владимира Хубулова, забившего на 64-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча молодежный состав «Зенита» стал лидером турнирной таблицы молодежного первенства, набрав 18 очков. «Спартак» с 7 очками занимает седьмую строчку.