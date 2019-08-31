Ташкент, 31 августа, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Узбекистан и Китай планируют совместно разработать отраслевые стандарты в сфере солнечной энергетики и создания испытательных лабораторий в Узбекистане, сообщает 31 августа издание UzDaily со ссылкой на министерство энергетики республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

26 августа в Пекин состоялось заседание подкомитета по сотрудничеству в области энергетики. Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в нефтегазовой и угольной сферах, а также в области электроэнергетики, добычи природного урана и возобновляемых источников.

Во время заседания представители Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании с компаниями China CAMC Engineering Co. Ltd и China National Environmental Protection Group. Соглашение касается генерации электроэнергии через сжигание бытовых отходов в Наманганской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и сингапурская компания Alpha Global Capital (S) Pte подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны намерены внедрить плазменные технологии утилизации отходов.

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