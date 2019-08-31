Москва, 31 августа, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» переиграл футболистов московского «Локомотива» в матче восьмого тура молодежного первенства Росси по футболу.

Дейнека. Футбол. 1924 г

Игра, проходившая на поле московской «Сапсан-Арены», закончилась в пользу гостей со счетом 3:2.

При этом победа «Ростова» стала по-настоящему волевой так как гостям пришлось отыгрывать к 44-й минуте игры со счета 0:2, после голов защитников «Локомотива» Михаила Иванькова (11-я минута) и Ильи Петухова (44-я).

В составе победителей голами отличились хавбеки Гога Гогричиани (49-я) и Никита Колтиевский (66-я), а также нападающий Владимир Абрамов (77-я), принесший этим своей команде победу в матче.

Отметим, по итогам встречи молодежный состав «Локомотива» с 13 очками занимает седьмую строчку молодежного первенства России по футболу. «Локомотив» с 16 очками — на втором месте.