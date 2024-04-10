Уфа, 31 августа, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» переиграл команду «Уфа» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Павел Кузнецов. Футбол. 1930-е г

Игра проходила на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте игры, когда в ворота «Уфы» был назначен пенальти, удачно реализованный сербским форвардом «Оренбурга» Джордже Деспотовичем. Также под занавес первого тайма с поля был за вторую желтую карточку удален защитник хозяев Александр Пуцко, оставивший свой клуб в меньшинстве.

Затем, на 54-й минуте игры» с поля был удален защитник «Оренбурга» Виталий Шахов, что снова уравняло составы команд на поле.

А после, на 66-й минуте, защитник гостей Георгий Зотов увеличил преимущество своего клуба, а на 68-й «Уфе» удалось отыграть один мяч усилиями нападающего Вячеслава Кротова. На большее хозяев не хватило.

Отметим, это первая победа «Оренбурга» в нынешнем сезоне РПЛ, команда набрала 5 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе «Уфы» — 10 очков, что позволяет ей находиться на десятом месте.