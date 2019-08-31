Лондон, 31 августа, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Евробюрократы сколняются к тому, чтобы вновь отсрочить дату выхода Великобритании из ЕС. Об этом сегодня, 31 августа, пишет The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По данным газеты, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов рассмотреть перенос крайнего срока выхода Великобритании из Евросоюза, при том что Макрон как раз считался «ястребом» в вопросе Brexit и не был склонен к промедлению в этом деле.

Напомним, что сейчас установлено, что Великобритания в любом случае должна выйти из Евросоюза 31 октября — с соглашением или без оного.

Однако ранее Евросоюзная комиссия заявила, что продление сроков Brexit «безусловно, является возможностью».

Вся эта информация явно представляет собой сигнал от евробюрократов новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, что Брюссель готов к смягчению позиций перед интенсивными переговорами по теме Brexit, считает издание.

Эти переговоры должны пройти в сентябре.

Британские евроскептики восприняли данную информацию несколько по-иному. Они считают, что разговоры о переносе даты Brexit — это паника в Брюсселе, а значит — стратегия Бориса Джонсона работает, и нужно давить дальше.

Стоит отметить, что предыдущая «окончательная» дата Brexit была установлена на 29 марта 2019 года. При том, что сам референдум по Brexit состоялся ещё 23 июня 2016 года, а официальная заявка на выход была подана Лондоном только в 2017 году.

Суть разногласий заключается в том, как именно будут взаимодействовать Великобритания и ЕС после «развода», и сколько Лондон заплатит Брюсселю в качестве отступных.