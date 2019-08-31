Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Камчатском крае спасатели обнаружили тело одного из трех пропавших рыбаков, сообщает 31 августа пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

По данным ведомства, в ходе поисков была обследована акватория и прибрежная полоса в районе мыса Опасный с использованием беспилотного летательного аппарата.

«В результате было обнаружено тело предположительно одного из пропавших мужчин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки пропали 21 августа после того, как вышли в район мыса Опасный на катере. Возвращение было запланировано в тот же день, однако в назначенное время они не вернулись. В ходе поисковой операции в районе поиска спасатели обнаружили некоторые личные вещи рыбаков и обломки катера.

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