Москва, 31 августа, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович следит за ситуацией с младенцем, которого покусала собака, но выводы пока делать рано. Об этом он рассказал РИА Новости.

(сс) freegr Злая собака

«Я жду информацию от следственных органов, наверное, применят «оставление» в опасности, — сказал он. — Конечно, мы факт зафиксировали, сейчас идет следствие».

По его словам, выводы будут сделаны после результатов проверки — случайность это или пренебрежение.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 августа, в Москве младенец получил ранения в результате нападения собаки в квартире. Собака породы «Дог» напала на восьмимесячного ребенка, когда мать младенца оставила его в какой — то момент без присмотра. Ребенок был экстренно госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).