Анкара, 31 августа, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Специальный представитель ООН по Сирии Геир Педерсен относительно создания на севере Сирии Турцией и США зоны безопасности заявил: «Хоть повышение Турцией своего военного присутствия на границе с Сирией в июле 2019 года и привело к росту напряжённости, при помощи переговоров США и Турции удалось преодолеть разногласия и сделать первые шаги по реализации достигнутых договоренностей, мы внимательно следим за развитием событий».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Геир Педерсен отметил: «Столкновения в Идлибе привели к новым жертвам среди мирного населения и активизации партизанской войны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Достигнутое между Турцией и РФ соглашение о прекращении огня на практике не реализуется».

Специальный представитель добавил: «На текущим этапе во внимание должны быть приняты суверенитет, территориальная целостность и единство Сирии, правомерные опасения Турции по поводу собственной безопасности и мнение сирийцев из живущих в регионе различных общностей».