Обзор СМИ Чувашии с 21 по 26 февраля 2011 г.

"МК в Чебоксарах" в статье "Детишкам на пропитание..." задаётся вопросом, почему процветает семейственность в науке и госслужбе. Издание приводит ряд фактов, ставших достоянием общественности, когда начальники трудоустраивают своих отпрысков, используя служебные полномочия. К примеру, командира полка патрульно-постовой службы МВД по Чувашии Управление ФСБ по Чувашии заподозрило в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следователей, милицейский начальник своего сына принял на службу с нарушением ряда правовых норм, при этом за виртуальную милицейскую службу с сентября 2009-го по июль 2010 года молодому человеку начислили свыше 130 тыс. рублей. Кроме того, отцу-командиру под силу приписать сыну-"лежебоке" чужие подвиги вроде участия в задержании преступника и привлечения 62 нарушителей общественного порядка к административной ответственности, пишет газета. И отмечает: "Если суд экс-комполка признает виновным и осудит, тогда (теоретически!) пострадает немало командиров и их подчиненных. Из тех, кто безропотно ставил галочки в табель учета выезда "мертвой души" на патрулирование и выдавал реальные деньги за виртуальные подвиги".

Ошибочно мнение, будто семейственность, кумовство, землячество присущи исключительно милиционерам, продолжает газета. Немало примеров, когда "выбившиеся в люди" чиновники без зазрения совести идут на должностное преступление. Директор школы подделывает школьный аттестат своего ребенка ради поступления в вуз на бюджетной основе. Глава одного поселения пристраивает свою дочь к муниципальной "кормушке", другой руководитель поселения определяет дочь на должность культорганизатора сельского дома культуры, при этом через полгода "культурного" прозябания молодая женщина ушла в декретный отпуск. А значит, бюджет оплатил её полуторагодовой отпуск по уходу за ребенком.

Увы, провинциальное общество не удивить вопиющими фактами безобразий, творимых отдельными должностными лицами. "Таких служак немало на гражданской, военной и милицейской службе. Как мило выразился отставной чиновник столичной мэрии: товарищу не повезло, что попал в широкомасштабную кампанию по разоблачению коррупционеров. Тот же отставной муниципальный служащий стал перечислять процветающие ныне семейные кланы в судейском, прокурорском, чиновничьем, милицейском корпусах республики. Заметим, дети должностных лиц исправно ходят на работу и в поте лица трудятся. У детей местных vip-персон иная скорость карьерного роста, им могут простить служебные и моральные "грешки". Наказаны они будут, к примеру, если на общественной остановке насмерть собьют семерых пешеходов", - говорится в статье.

Газета также напоминает о взлете династии ученых Чувашского государственного университета. Глава семейства - ректор ЧГУ Лев Пантелеймонович Кураков, 20 лет бессменно возглавлял ведущий вуз республики. К 67 годам являлся членом многочисленных журнальных редколлегий и академий, являлся автором более 600 научных трудов, в том числе свыше 130 монографий, учебников и учебных пособий. Его пример - сыновьям наука, они пошли по стопам родителя. Младший сын - Александр Кураков, вторую диссертацию защитил в 27 лет, в ЧГУ считается самым молодым доктором наук. Говорят, будто в 2010 году написал более 100 научных работ и несколько десятков монографий.

Старший сын Льва Пантелеймоновича также доктор экономических наук, в его послужном списке - более сотни научных трудов и десятки монографий. До ухода родителя в отставку Владимир Львович на пике научной и административной карьеры возглавлял финансово-экономический институт Чувашского госуниверситета. Далее издание отмечает: "В "Отчете о научной деятельности Чувашского госуниверситета за 2008 год" мы вычитали любопытный пассаж: "При разработке темы "Разработка стратегических приоритетов развития социально-экономической сферы в области профессионального образования с учетом демографической ситуации" (научный руководитель - д.э.н. В.Л. Кураков) установлено, что проводимые государством в последние годы реформы в сфере образования во многом способствуют её совершенствованию". Комментарии, как говорится, излишни".

Перемены произошли с приходом в ЧГУ нового ректора и со сменой президента в Чувашии. После отставки отца выдающемуся университетскому экономисту Владимиру Куракову летом 2010 года присвоили почетное звание "Заслуженный деятель науки Чувашской Республики" и отлучили от директорской должности.

Журналист издания попытался через интернет узнать дальнейшую судьбу младших членов клана Кураковых: "Увы, практически нет развернутых упоминаний о прошлом, настоящем и будущем докторов наук Владимира и Александра Кураковых. Чья-то руководящая рука "стерла" из Всемирной паутины биографические данные сыновей бывшего ректора университета, нет справок о количестве их монографий и научных трудов, о наградах, которыми их осыпали теперь уже бывшие коллеги по научной работе".

В Чувашском госуниверситете по углам шепчутся, будто в ЧГУ еще достаточно "достойных" династий ученых и педагогов, они придут на смену сыновьям Льва Куракова, продолжает "МК в Чебоксарах". "Подтверждение тому - восторженная заметка в республиканской газете "о самом молодом докторе наук", доценте факультета журналистики ЧГУ Андрее Данилове , который накануне своего 29-летия сделал родителям хороший подарок - защитил докторскую диссертацию. Научному успеху сына больше всех рад папаша - декан факультета журналистики ЧГУ Анатолий Данилов ", - пишет издание.

"Советская Чувашия" публикует интервью с председателем правления Совета муниципальных образований республики Валерием Фадеевым (всего в республике 317 муниципальных образований). Собеседник, в частности, признаётся, что его "огорчило, что по итогам недавних выборов сменились 124 главы поселения, а за пять лет, прошедших с последних выборов, сменилось около 80 глав поселений и 11 глав муниципальных районов и городских округов": "Многие из бывших глав поселений участвовали повторно в выборах, но проиграли. Это свидетельствует о том, что они не нашли понимания у жителей поселений, которые остались недовольны их работой и решили не доверять им управлять поселением вновь".

Фадеев отмечает, что успешное решение вопросов местного значения во многом зависит от того, в какой степени главы администраций и поселений решают вопросы увеличения бюджета муниципального образования. Например, работа по выявлению и регистрации объектов налогообложения, не оформленных в установленном порядке их владельцами, позволила дополнительно внести в информационные ресурсы сведения о 23 тыс. земельных участков и 38 тыс. объектов по имуществу, которые ранее не облагались налогами. По данным налоговых органов, на территории муниципалитетов расположено около 61 тыс. неоформленных земельных и имущественных объектов. "При этом в большинстве случаев вышеназванное имущество используется в личных целях, а к вновь построенным зданиям и строениям, не сданным в эксплуатацию, не только подведены все коммуникации, но и они являются местом постоянного проживания самих индивидуальных застройщиков", - говорит собеседник, отмечая, что сегодня бюджет сельского поселения составляет в среднем от 1 до 3 млн рублей.

Валерий Фадеев считает, что нужно "исключить бессмысленное циркулирование средств от муниципального образования в бюджеты вышестоящих уровней бюджетной системы с последующим возвращением их в тот же муниципалитет в качестве межбюджетных трансфертов".

Собеседник также констатирует рост объемов информации, запрашиваемой у муниципальных образований: "Мы попытались урегулировать поток этой информации, однако существенных изменений в этом вопросе не достигнуто, бумаготворческий пресс все равно усиливается. По-прежнему различные инстанции продолжают запрашивать информацию, особенно от сельских и городских поселений. Проведенный исполнительной дирекцией анализ показал, что количество запросов в среднем за год составляет от 4 до 5 тысяч и с каждым годом увеличивается на 1417%в. Справки зачастую дублируют друг друга по содержанию... В последнее время просто непомерным стал пресс контролирующих федеральных структур. Руководителям муниципалитетов приходится тратить основное время на подготовку ответов, какая же после этого работа с населением. Действующие законы построены так, что если в 131-ФЗ не заложены полномочия, то обязательно найдется другой закон, который обяжет нас это сделать. Так думают все контролирующие органы. Депутаты поселений думают по-другому и добиваются того, что хочет население. У глав же основной ответ: "Денег нет". Тогда депутаты задают встречный вопрос: "Зачем мы сюда пришли, когда никаких вопросов решить не можем?" Удивительно, но почему входит в моду пользоваться услугами работников администраций бесплатно. Это происходит постоянно: то налоговики попросят бесплатно им помочь, то милиция, то еще кто-то. Почему некоторые начальники служб считают, что деньги наших налогоплательщиков мы должны тратить на исполнение их запросов?"

Управляющие компании города задолжали ООО "Коммунальные технологии" 263 млн рублей (основная часть, 203 млн, - за горячую воду). Эта сумма скопилась за 2009-2010 годы, пишут "Чебоксарские новости" по итогам проведения "круглого стола", который вылился в горячую дискуссию между его участниками - депутатами, чиновниками, управляющими компаниями и поставщиками тепловой энергии. Эмоции порой накалялись. Был момент, когда директор одной управляющей компании сказал в сердцах: "С "Коммунальными технологиями" невозможно договориться!".

Основной причиной образовавшейся задолженности называли разницу по горячей воде, которая возникает при расчетах ООО "Коммунальные технологии" и управляющих организаций. Этот вопрос сегодня не отрегулирован. Проблемы возникают в основном по тем объектам, где нет общедомовых приборов учета горячей воды, квартиры в которых частично или полностью оснащены индивидуальными счетчиками. В этом случае "Коммунальные технологии" предъявляют объем потребления горячей воды по дому согласно действующим нормативам, исходя из количества проживающих. Показания индивидуальных приборов в расчет не принимаются. "Это противоречит п.16 постановления Правительства РФ № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", - отметил в своем выступлении заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Владимир Доброхотов.

Не секрет, что норматив потребления, как правило, больше реального, продолжает газета. Это и приводит к разнице между суммой, которую предъявляют коммунальники управляющей компании, и суммой, начисленной по показаниям квартирного счетчика. Подверглась критике и методика расчетов по отоплению, которой пользуются "Коммунальные технологии". По мнению специалистов, такая практика также противоречит Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам.

Сейчас разница в начислениях остается как убытки управляющей компании. "Предъявить эту сумму населению невозможно, нет законных оснований", - сказал Доброхотов и высказал мнение, что "Коммунальные технологии" должны принимать к расчету показания индивидуальных приборов учета и пересчитать предъявленные суммы по горячей воде за 2010 год.

Заместитель главы администрации города по экономическому развитию и финансам Павел Данилов обратил внимание на то, что жилищники не в силах сами погасить долги перед поставщиком тепловой энергии и горячей воды. Такая ситуация может привести к банкротству управляющих компаний. Данилов предложил ресурсоснабжающей организации перейти на прямые договора с населением, то есть сбором средств должен заниматься сам поставщик тепловой энергии. (Так, например, с потребителями работает "Чувашрегионгаз".) А управляющие компании должны выполнять только свои прямые обязанности - по содержанию и текущему ремонту жилья.

Прозвучавшие предложения нашли поддержку у многих. Правда, руководство ООО "Коммунальные технологии" отнеслось к ним скептически, пишет газета. Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности Михаил Славутин обратил внимание на внедрение технологий, которые позволят потребителям платить меньше. И напомнил о Программе по установке общедомовых приборов учета, принятой в Чебоксарах несколько лет назад. Однако в ответ сразу несколько человек напомнили заместителю гендиректора о том, что принятый в ноябре 2009 года федеральный закон "Об энергосбережении" обязывает устанавливать эти приборы ресурсоснабжающие организации.

Владимир Ищин , исполнительный директор некоммерческого партнерства "Ассоциация предприятий жилищно-коммунального комплекса Чувашской Республики", подчеркнул, что, по сути, "Коммунальные технологии" выставляют счета и требуют оплату за услугу, которую фактически не предоставляют. Однако руководство ООО своих позиций не сдавало, к общему знаменателю участники "круглого стола" так и не пришли.

В Чебоксарах ежедневно дежурят 29 бригад "скорой". В день служба "03" принимает 350-500 вызовов, на большинство из них выезжают машины "скорой" помощи, на 15-20% - "неотложной", 3-6% звонков оказываются ложными. Выезд кареты "скорой" стоит 1100 рублей. Один пустой вызов - время и деньги на ветер, пишут "Чебоксарские новости" и отмечают, что иной раз врачи даже не знают, как реагировать на удивительную беззаботность горожан. Один чебоксарец, например, буквально умирающим голосом молил: "Приезжайте, сердце прихватило". Примчавшимся медикам дверь открыл вполне здорового вида мужчина. Оказалось, днем он не успел сходить на ЭКГ, а на следующий день ему на прием к доктору.

Готовящийся в республике законопроект об имущественной поддержке многодетных семей вызвал у мам немало эмоций. Одни одобрительно кивали головой, другие сомневались - мол, земля под строительство-то вроде как и нужна, но дом поднять нереально... Кто-то спросил: "А нельзя для нас построить коттеджный поселок, как в Москве?" Зато в другом родители были единодушны: государственная поддержка в деле демографии просто необходима, престиж многодетных семей в обществе нужно поднимать, пишут "Чебоксарские новости" в статье "Семеро по лавкам", освещая проблему поддержку многодетных семей. Эта тема обсуждалась в столичной мэрии.

Всего в Чувашии 8147 многодетных семей, и 7487 из них - малоимущие. Самый богатый на семьи с тремя и более детьми - Батыревский район. Их там 515. Следом в лидерах идут Вурнарский и Канашский. В столице республики многодетных семейств 1245.

В Чувашии действует 220 храмов, в среднем по республике на 5700 жителей приходится один православный храм. При 7 больницах и 9 исправительных учреждениях построены храмы и открыты молельные комнаты, приводит цифры "Советская Чувашия".

В Чувашии 14 памятников нуждаются в срочной реконструкции. Их возрождение возможно только при привлечении внебюджетных источников финансирования, появления которых памятники истории и культуры ждут десятилетиями, сообщает "АиФ-Чувашия". Это дом, в котором родился выдающийся ученый-тюрколог Н.И. Ашмарин (Ядрин, 1870 год), Дом при Никольской церкви (Алатырь, 1779 год, по некоторым данным - 1770), Дом барона Жомени (Козловка, XIX век), Казанская церковь с колокольней (Алатырь, 1779 год), Алексеевская церковь (Ядрин, 1856 год), Церковь Рождества Христова (1755 год), Дом жилой с подвалами (Барский дом, Алатырский район, Ялушево), Казанская церковь (Цивильск, 1735 год), а также гостиница "Сибирь" (Алатырь, ул. Комсомола, 69).

В настоящее время гостиница находится в аварийном состоянии (разрушен второй этаж), нуждается в незамедлительном реставрационных работ, о необходимости которых чиновники твердят уже целое десятилетие. Гостиницу "Сибирь" Минкультуры Чувашии относит к числу памятников (как и деревянную церковь Иоанна Крестителя в с.Сундырь Ядринского района), которые находятся под угрозой утраты и нуждаются в незамедлительном проведении реставрационных работ.

В республике прошла торжественная церемония награждения победителей объявленного в позапрошлом году конкурса "Семь чудес Чувашии". В номинации "Чудо природы" победителем стал национальный парк "Чаваш вармане" (Шемуршинский район), в номинации "Духовное наследие" - Тихвинский Богородицкий женский монастырь в Цивильске. Лучшей "Легендой Чувашии" назвали историю с посещением императрицей Екатериной II села Сундырь (ныне Мариинский Посад), а самой великой "Исторической личностью" - летчика-космонавта Андрияна Николаева . В номинации "Чувашское диво" первенствовала работа "Мои куклы - мои дети" мастера из Мариинско-Посадского района Терентия Дверенина, "Будущее чудо" - план создания "Парка Амазонок" на территории парка им. 500-летия Чебоксар, "Седьмое чудо Чувашии" - проект этнопоселения "Ясна" на территории Чебоксарского района. Лучшим туристским районом Чувашии-2010 признан Козловский район, сообщает "Советская Чувашия".

"Чебоксарские новости" пишут об автоугонах и угонщиках. Рейтинг самых идиотских по-прежнему возглавляют "лже-угоны". Жена, не разобравшись что да как, поднимает на ноги всю милицию, а машина супруга тем временем скромненько стоит в соседнем дворе. Или наутро после бурного вечера хозяин авто в упор не помнит, где бросил свою любимицу, и слезно умоляет служителей порядка отыскать ненаглядную. Подобных примеров в милицейской практике хоть пруд пруди. А бывают случаи глупей некуда. Не так давно владелец оставил свой джип в автосервисе для небольшого ремонта. Работнички чинили-чинили авто, да так устали, что проголодались. Недолго думая, решили сгонять на чужом джипе пообедать. Вернувшись, сообразили, что бензина стало меньше. Заволновались: вдруг хозяин заметит "недостачу"? Так шустро кинулись на заправку, что перевернулись. Теперь бедолагам надо и дорогую машину восстанавливать, и уголовную ответственность нести.

Однако если год назад угонщики предпочитали дорогие иномарки (одно время их вниманием пользовались исключительно "Лексусы"), то сегодня в сводках все чаще фигурируют отечественные автомобили, их проще угнать и реализовать, продолжает газета. Замечено к тому же, что вазовские машины стали пользоваться спросом после того, как начала действовать программа по утилизации. "Семь фактов с лета прошлого года", - приводит цифру заместитель начальника оперативно-розыскной части по линии уголовного розыска МВД по Чувашии Владимир Фадеев . Новенькие, полученные взамен автохлама "семерки", "четырнадцатые", "нивы".

Наиболее распространенным методом краж из автомобилей был и остается доступ в салон через разбитое стекло (65-70%). К примеру, один из чебоксарских автоугонщиков "вскрывал" машины с помощью пневматического оружия. По его собственному признанию, делал выстрел в стекло, а потом тихонько стоял в сторонке и внимательно наблюдал. Если к машине не подбегал встревоженный хозяин, сам выходил "на охоту". В числе популярных также отжим стекла с помощью отвертки. По причине доступности легче всего проходят хищения колес, эмблем и зеркал. В январе зарегистрировано более 60-ти краж с автомашин, в то время как в прошлом году их было 32. Самыми востребованными оказались автомагнитолы, радары, навигаторы, аккумуляторы и... детские кресла.