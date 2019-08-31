Анкара, 31 августа, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В Турции вступили в силу законодательные преобразования, направленные на упрощение выполнения некоторых двусторонних процедур в Турции и странах проживания турецких граждан. Всего последних насчитывается до 6,5 млн человек. Преобразования затронули голосование, банковские, нотариальные и таможенные процедуры, а также вопрос подтверждения эквивалентности университетских дипломов. Кроме того, справку об отсутствии судимости теперь можно получить не только на турецком, но и на иностранном языке (пока распространяется на немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, нидерландский, дамский и португальский языки).

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, упрощению подвергся ряд аспектов, связанных с нотариатом: раньше граждане Турции были вынуждены направлять документы, подтверждающие совершение ими нотариальных действий за границей, на родину почтой, теперь же стало возможным их немедленное использование.

Также были предприняты меры, ускоряющие прохождение гражданами Турции таможни при въезде в страну. Для того, чтобы избавить себя от длительного ожидания в очередях на границе, турецкие граждане за 15 дней до прибытия в страну могут пройти в раздел «E-İşlemler» сайта Министерства торговли страны www.ticaret.gov.tr и зарегистрировать свое транспортное средство.