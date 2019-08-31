Аддис-Абеба, 31 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. В соответствии с пересмотренными таможенными тарифами, представленными Министерством финансов Эфиопии, промышленное сырье, импортируемое в страну по заниженным закупочным ценам, перестанет попадать под действие особых налоговых преференций уже начиная с ноября 2019 года. Пересмотренный таможенный тариф также отменил привилегии для промышленных товаров, которые были импортированы в страну в разобранном виде и попали на сборочные предприятия непосредственно в Эфиопии. Ранее это промышленное сырье импортировалось либо по сниженным таможенным, либо по беспошлинным тарифам. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Fortune.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

При использовании предыдущей системы производители получали льготный режим при импорте ресурсов и сырья для создания своих конечных продуктов. Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде подчеркнул: «До тех пор, пока Эфиопская инвестиционная комиссия и Министерство торговли и промышленности Эфиопии не подготовят классификации [для] этого промышленного сырья, все завозимые в страну товары такого рода будут подпадать под действие новых таможенных регламентов».

Пересмотр таможенного тарифа вступил в силу в соответствии с международной стандартизованной системой наименований и номеров для классификации продаваемых продуктов, которая была обновлена в 2017 году. Согласно принципу системы, существует шесть налоговых ставок в диапазоне от нуля до 35%, которые применяются в зависимости от типа импортируемого товара. Изменение налоговых ставок производится с целью поощрения импорта некоторых товаров путем введения нулевой налоговой ставки, и в то же время чтобы препятствовать ввозу отдельных товаров путем введения более высокой налоговой ставки.