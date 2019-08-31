Аддис-Абеба, 31 августа, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы и координатор по гуманитарным вопросам системы ООН в Эфиопии Стивен Вир Омамо заявил, что Эфиопия является лидером в области борьбы с изменениями климата не только в Африке, но и во всем мире, так как активно готова противостоять негативным последствиям изменения климата. Омамо высоко оценил усилия Эфиопии, которая проводит очень активную климатическую политику по созданию зеленой экономики, а также более широкие стратегии экологического развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

«Таким образом, в этом отношении Эфиопия является лидером. Я думаю, что, как и в любой развивающейся стране, такого рода меры требует крупных вливаний по причине периодического возникновения огромных климатических стрессов. С точки зрения наличия правильной политической основы очень ясно, что с правильными институциональными механизмами и правильными инвестиционными приоритетами Эфиопия очень хорошо готова к тому, чтобы справиться с негативными последствиями изменения климата», — пояснил Омамо. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Глава представительства ЕС по сотрудничеству Эрик Хаберс со своей стороны заявил, что Эфиопия является лидером в области построения «зеленой экономики» и уже имеет множество законодательных актов, регулирующих эту сферу. И теперь, по его мнению, стране пришло время внедрить эти законы и обеспечить их соблюдение. Хаберс добавил, что каждая страна должна принять ответственные меры для решения проблем изменения климата, подчеркнув, что «у нас есть одна планета, о которой нужно заботиться».