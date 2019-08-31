Исламабад, 31 августа, 2019, 15:12 — ИА Регнум. 30 августа генеральный консул КНР в Карачи (пакистанская провинция Синд) Ван Ю заявил, что в ближайшее время начнется работа над 27 новыми проектами в рамках второй фазы создания Китайско-пакистанского экономического коридора.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Ван Ю, выступая на семинаре в Карачи, отметил, что все проекты будут начаты до конца этого года. Среди сфер реализации совместных пакистанско-китайских программ сельское хозяйство, образование, профессиональная подготовка и улучшение водоснабжения. Как отметил китайский дипломат, Поднебесная также займется проектами в энергетическом секторе Пакистана

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который начинается в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР и заканчивается в пакистанском глубоководном порту Гвадар (провинция Белуджистан) — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».