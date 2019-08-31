Кабул, 31 августа, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Высокопоставленный командующий Национальной армии Афганистана заявил, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате столкновений с Национальными силами безопасности и обороны было ликвидировано по меньшей мере одиннадцать боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), восемь получили ранения различной степени тяжести, еще двое были арестованы.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», столкновение между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло, когда группировка организовала нападение на контрольно-пропускной пункт в уезде Гурсиван провинции Фарьяб.

Среди ликвидированных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также числятся два командира группировки, ответственных за нападения на правительственные силы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.