Луганск, 31 августа, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Режим перемирия был нарушен украинскими войсками четыре раза за прошедшие сутки. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Обстрелам со стороны военнослужащих Украины подверглись населённые пункты Золотой-5, Калиново, Пришиб и Лозовое.

Огонь по территории ЛНР вёлся войсками Киева из гранатомётов, миномётов 82 калибром мм, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.

Жертв и пострадавших среди мирных жителей ЛНР нет. Повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях нарушения режима прекращения огня в ЛНР украинскими войсками. Кроме того, в пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили систематическое создание препятствий со стороны Украины работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.