Москва, 31 августа, 2019, 09:11 — ИА Регнум. С 31 августа по 4 сентября в Москве будет проходить одно из интереснейших событий осени — K-Content EXPO 2019. В программе фестиваля корейской культуры встречи с южнокорейскими производителями креативного контента, многочисленные развлекательные мероприятия, в том числе просмотр самых популярных южнокорейских мультфильмов, игр, телеканалов и сериалов.

Showasia.ru Корейская поп-культура

Но главное — в день открытия K-Content EXPO, 31 августа, в «Крокус Сити Холле» состоится концерт К-POP звезд. В шоу примут участие группы SF9, ONF, CLC и певица SOYOU, исполнительница саундтрека к популярным в России корейским сериалам «Гоблин» и «Лунный свет, нарисованный облаками».

Мероприятие пройдет под эгидой Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи, Корейского агентства креативного контента (KOCCA), «Крокус Сити Холла» и «Рэдиссон Коллекшн Отель Москва».