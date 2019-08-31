Москва, 31 августа, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Тёплая погода с небольшой облачностью и без осадков ожидается, по прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области 31 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

В последний день лета в Москве ожидается 22…24 градуса тепла, без осадков. Будет наблюдаться небольшая облачность и переменный ветер, его скорость составит 2−7 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в Москве опустится до 11…15 градусов тепла, усиления ветра и осадков в ночные часы не ожидается.

По Московской области воздух прогреется днём до +25 градусов, ночью похолодает до +8. Осадков по области не ожидается. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неблагоприятных метеорологических условиях, которые будут способствовать 31 августа загрязнению атмосферы в Санкт-Петербурге.