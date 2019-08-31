Сан-Диего, США, 31 августа, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Убивший Роберта Ф. Кеннеди Сирхан Сирхан, отбывающий пожизненное заключение за данное преступление, госпитализирован в тюрьме с ножевыми ранениями, сообщает 31 августа со ссылкой на источник Associated Press.

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По данным источника, убийца Кеннеди, отбывающий своё пожизненное наказание в тюрьме Ричарда Дж. Донована, расположенной недалеко от Сан-Диего, был найден с ножевыми ранениями в пятницу, 30 августа, примерно в 14:30 по местному времени. После этого он был отправлен в городскую больницу и в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Также сообщается, что подозреваемый в нападении на Сирхана Сирхнан в настоящее время уже опознан и помещен в изолятор.

Кроме этого, известно, что проводится расследование произошедшего, по итогам которого будет принято решение предъявлять ли обвинение напавшему на убийцу Кеннеди.

Отметим, Сирхан Сирхан известен тем, что застрелил кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди 5 июня 1968 года, за что был в 1969 году приговорён к смертной казни, а позднее приговор был смягчен до пожизненного заключения.