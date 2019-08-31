Астана, 31 августа, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики, сообщили 31 августа в пресс-службе казахстанского лидера.

Travelcalendar.ru День независимости Киргизии

В поздравительной телеграмме Токаев отметил, что за годы развития Киргизия прошла путь масштабных преобразований и достигла значимых результатов в деле государственного строительства.

Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что диалог между двумя странами продолжит укреплять двусторонние отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа военнослужащие государственной пограничной службы Киргизии перешли на усиленный режим охраны государственной границы в связи с празднованием Дня независимости.

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