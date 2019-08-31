Якутск, 31 августа, 2019, 08:45 — ИА Регнум. По факту авиакатастрофы самолета Ан-2, произошедшей в пятницу 30 августа, было возбуждено уголовное дело, об этом 31 августа сообщается на официальном сайте Восточно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

На борту судна, совершившего экстренную посадку, находилось семь человек, двое из которых погибли. Пострадавшие были доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Один человек был отпущен домой в связи с отсутствием оснований для госпитализации.

«Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту авиакатастрофы самолета Ан-2» , — говорится в заявлении ведомства.

Следственные органы проводят необходимые проверки для установления факта нарушения части 3, статьи 263 уголовного кодекса России, подразумевающей наказание за «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».