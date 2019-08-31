Нью-Йорк, США, 31 августа, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Дениса Кудлу в матче третьего круга турнира US Open, проходящего в Нью-Йорке.

Carine06 Новак Джокович

Сербский спортсмен одолел американца в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Соперники провели на корте 2 часа 5 минут. За это время Джокович 6 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и смог реализовать 4 из 9 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время также сделал 6 подач навылет и трижды ошибся при подаче.

Отметим, соперником Джоковича в четвертом круге турнира US Open станет швейцарец Стэн Варвинка, который ранее одолел в другом матче третьего круга турнира итальянца Паоло Лоренци.