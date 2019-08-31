Мец, Франция, 31 августа, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уверено обыграл футболистов «Меца» в матче четвертого тура Лиги 1 чемпионата Франции по футболу.

Сергей Луппов. Футболисты. 1950 г

Игра состоялась на поле стадиона «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в «Меце и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл аргентинский хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария, который удачно реализовал одиннадцатиметровый штрафной удар, назначенный в ворота хозяев. Затем, на 46-й минуте, немецкий форвард гостей Эрик Шупо-Мотинг точным ударом удвоил счет и преимущество своего клуба, поставив этим точку в матче.

Отметим, в игре не принимали участия такие игроки «ПСЖ» как Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

Также отметим, по итогам матча «ПСЖ» набрал в четырех турах 9 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Мец» с 4 очками на тринадцатой строчке.