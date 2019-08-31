Копенгаген, 31 августа, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Предложение президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия призвал внимательно рассмотреть соотечественников депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг. Заявление депутата было опубликовано 29 августа на официальном сайте партии.

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Броберг отметил, что предложение Трампа позволит Гренландии получить независимость от Дании.

При этом Блоберг заявил, что Дания обошла документ ООН от 1953 года об упразднении колоний. Гренландия отказалась ранее входить в состав Евросоюза, а теперь, по мнению Блоберга, пришло время отказаться от контроля Дании и обрести независимость.

Политик указал, что США смогут защитить интересы жителей острова лучше, чем это делает сейчас Дания. Кроме того, как пояснил депутат, американские инвестиции в экономику острова в размере четырёх млрд датских крон (600 млн долларов) ежегодно явятся прекрасной альтернативой датским дотациям.

Блоберг призвал жителей Гренландии подумать о предложении Дональда Трампа и провести переговоры с США напрямую, а не продолжать разрешать делать это Дании от имени жителей острова.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтверждал, что действительно обсуждал возможность покупки острова Гренландия у Дании. При этом политик указал, что это не является в данный момент приоритетом для него.

Правительство Дании же, в свою очередь, исключило возможность продажи острова Соединённым Штатам, выразив надежду, что данное предложение Трампа является неудачной шуткой.