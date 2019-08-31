Москва, 31 августа, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Эксперты из США сравнили российские и американские истребители и обнаружили у них общие недостатки, об этом 28 августа сообщило издание Popular Mechanics.

Grumman X-29

Речь шла об экспериментальном палубном истребителе Су-47 «Беркут» российского производства и американском X-29.

Оба изделия подвержены аэродинамической нестабильности, связанной с крылом обратной стреловидности. Для устранения недостатка эксперты Пентагона предлагают усовершенствовать систему управления для истребителя X-29, а также заменить его корпус.

По мнению аналитиков издания, с аналогичными проблемами столкнулись конструкторы из России.

«Похоже при разработке Су-47 русские столкнулись с аналогичной проблемой, которую испытали американские конструкторы. Обеспечить аэродинамическую стабильность при обратном крыле достаточно сложно» , — говорится в издании.

Напомним, крыло с обратной стреловидностью у перспективных истребителей позволяет увеличить допустимый угол атаки, а также угловую скорость разворота и иные преимущества. Чем больше угол обратной стреловидности, тем ощутимее указанные преимущества.