Москва, 31 августа, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Напомним, что Пристайко сразу после назначения заявил, что он отводит своему ведомству полгода на урегулирование конфликта в Донбассе. При этом под урегулированием он понимает украинский вариант решения проблемы — возврат Киеву контроля над границей, проведение в Донбассе выборов под контролем Киева, «амнистию», при которой предусматриваются репрессии проив большинства жителей Донбасса и другое. Также Пристайко, как и его предшественник Павел Климкин, заговорил о миротворцах.

Пушков указал новому главе МИД Украины, что сперва ему нужно научиться правильно читать соглашения, а не брать пример со своего предшественника и бывшего начальника Климкина.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения», — написал Пушков.

Он отметил, что Климкин явно читал эти соглашения с конца, и Пристайко не стоит повторять своего предшественника.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1167553499820888064